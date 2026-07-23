Зеленский пожаловался на плохую подготовку к зиме

Зеленский заявил о своем недовольстве подготовкой к зиме на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем недовольстве подготовкой к зиме в стране. Его слова передает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Логистика, зерно, сельское хозяйство, энергетика — все это очень важно. Как и планы устойчивости, которыми я, честно говоря, полностью недоволен. Я видел процент выполненных работ — нам нужно очень быстро включаться», — сообщил политик.

Ранее Владимир Зеленский пригрозил сделать кадровые выводы местным властям за недостаточную подготовку к зимнему сезону. По его словам, недостаточный уровень наблюдается на уровне украинских общин.

До этого министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинцев ждет тяжелая зима. Чиновник призвал граждан готовиться к ней.