Зеленский сделал заявление о подготовке к зиме

Зеленский заявил, что сделает «кадровые выводы» чиновникам из-за подготовки к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделает «кадровые выводы» чиновникам в общинах из-за их подготовки к зиме. Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогам совещания с чиновниками.

Зеленский обсуждал с чиновниками подготовку регионов и общин к предстоящей зиме. «К сожалению, некоторые общины отстают в подготовительной работе. Мы будем делать выводы, в том числе кадровые», — написал политик.

Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинцев ждет тяжелая зима. Чиновник также призвал граждан готовиться к ней.