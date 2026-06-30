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19:46, 30 июня 2026Бывший СССР

Зеленский сделал заявление о подготовке к зиме

Зеленский заявил, что сделает «кадровые выводы» чиновникам из-за подготовки к зиме
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Office of the President of Ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделает «кадровые выводы» чиновникам в общинах из-за их подготовки к зиме. Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогам совещания с чиновниками.

Зеленский обсуждал с чиновниками подготовку регионов и общин к предстоящей зиме. «К сожалению, некоторые общины отстают в подготовительной работе. Мы будем делать выводы, в том числе кадровые», — написал политик.

Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинцев ждет тяжелая зима. Чиновник также призвал граждан готовиться к ней.

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