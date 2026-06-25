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22:11, 25 июня 2026Бывший СССР

Министр энергетики Украины призвал граждан готовиться к тяжелой зиме

Шмыгаль заявил, что украинцев ждет тяжелая зима
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинцев ждет тяжелая зима, и призвал готовиться к ней. Фрагмент выступления чиновника опубликовало украинское издание «Новости. Live».

При этом Шмыгаль подчеркнул, что зима будет тяжелой в любом случае, и не имеет значения, будут ли продолжаться боевые действия или нет. «Эта зима будет тяжелой, и мы должны быть готовы», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прошлая зима была ужасной для Украины, поэтому переговоры с Россией должны состояться до ее начала.

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