Министр энергетики Украины призвал граждан готовиться к тяжелой зиме

Шмыгаль заявил, что украинцев ждет тяжелая зима

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинцев ждет тяжелая зима, и призвал готовиться к ней. Фрагмент выступления чиновника опубликовало украинское издание «Новости. Live».

При этом Шмыгаль подчеркнул, что зима будет тяжелой в любом случае, и не имеет значения, будут ли продолжаться боевые действия или нет. «Эта зима будет тяжелой, и мы должны быть готовы», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прошлая зима была ужасной для Украины, поэтому переговоры с Россией должны состояться до ее начала.