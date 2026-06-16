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15:33, 16 июня 2026Бывший СССР

Зеленский «поставил» крайний срок по переговорам с Россией

Зеленский: Прошлая зима была ужасной, поэтому переговоры должны состояться до нее
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетСаммит G7

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Прошлая зима была ужасной для Украины, поэтому переговоры с Россией должны состояться до ее начала. Крайний срок по переговорам с Москвой «поставил» президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram телеканал «Новости.live».

«Это была ужасная зима для нас. Конечно, мы не хотим пережить еще одну такую зиму», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что был готов встретиться на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, а в будущем переговоры якобы могут состояться в Швейцарии, Турции, США или в странах Ближнего Востока.

Ранее Зеленский предложил Путину провести встречу на саммите G7. По его словам, мероприятие может быть хорошей возможностью, чтобы обсудить мирное урегулирование между двумя лидерами в присутствии коллег из США и ЕС. Саммит «Большой семерки» проходит 15-17 июня в Эвиан-ле-Бене во Франции.

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