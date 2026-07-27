Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:42, 27 июля 2026Россия

В России пообещали Литве зеркальный ответ за требование осудить СВО

Сенатор Карасин пообещал Литве зеркальный ответ от России за требование осудить СВО
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Введение зеркальных мер в отношении Литвы станет ответом России на требование этой республики к въезжающим россиянам подписывать документ с осуждением специальной военной операции (СВО) на Украине. Такую меру пообещал в беседе с «Абзацем» председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Сенатор отметил, что в решении литовского правительства отсутствует здравый смысл. По мнению Карасина, инициатива была внедрена ради искусственного обострения и без того напряженных отношений между Россией и Литвой.

До этого министерство иностранных дел Литвы объявило, что Вильнюс будет требовать от въезжающих в республику для публичных выступлений в сферах образования, культуры и спорта россиян ставить подпись под документом с осуждением действий России на Украине. В случае отказа подписать бумагу гражданам будет закрыт въезд в страну.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Легенду мирового футбола лишили работы из-за связей с Россией
    Татьяна Лазарева вспомнила об измене Шаца на съемках «Хороших шуток»
    Обманувшего нескольких пенсионерок курьера задержали в российском регионе
    В России пообещали Литве зеркальный ответ за требование осудить СВО
    Россиянам назвали популярные направления страны для летнего отдыха без моря
    Андреева сохранила лидерство в чемпионской гонке WTA
    Женщин предупредили о маскирующемся под симптомы менопаузы смертельном заболевании
    Славянск и Краматорск подверглись ударам
    Российские военные атаковали порт на Украине в момент разгрузки грузов военного назначения
    Десятки тысяч жителей российского города остались без воды
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok