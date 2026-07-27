В России пообещали Литве зеркальный ответ за требование осудить СВО

Сенатор Карасин пообещал Литве зеркальный ответ от России за требование осудить СВО

Введение зеркальных мер в отношении Литвы станет ответом России на требование этой республики к въезжающим россиянам подписывать документ с осуждением специальной военной операции (СВО) на Украине. Такую меру пообещал в беседе с «Абзацем» председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Сенатор отметил, что в решении литовского правительства отсутствует здравый смысл. По мнению Карасина, инициатива была внедрена ради искусственного обострения и без того напряженных отношений между Россией и Литвой.

До этого министерство иностранных дел Литвы объявило, что Вильнюс будет требовать от въезжающих в республику для публичных выступлений в сферах образования, культуры и спорта россиян ставить подпись под документом с осуждением действий России на Украине. В случае отказа подписать бумагу гражданам будет закрыт въезд в страну.