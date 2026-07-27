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Силовые структуры
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11:36, 27 июля 2026Силовые структуры

Трясущий пенисом около университета пожилой россиянин попался полиции

В Кемерово полиция задержала 61-летнего эксгибициониста
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Полиции Кузбасса

В Кемерово полиция задержала 61-летнего местного жителя, который демонстрировал пенис прохожим. Об этом «Ленте.ру» рассказал в Главном управлении МВД по региону.

В отношении пожилого россиянина составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Ему назначили административный арест на 14 суток. Объяснить причину своих действий он не смог.

В полицию обратилась 18-летняя студентка одного из университетов. Она рассказала, что на бульваре Строителей неизвестный демонстрирует интимные части тела.

Ранее в Санкт-Петербурге на одной из автобусных остановок Красного Села заметили эксгибициониста. Мастурбирующий мужчина попал на видео.

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