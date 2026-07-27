Трясущий пенисом около университета пожилой россиянин попался полиции

В Кемерово полиция задержала 61-летнего эксгибициониста

В Кемерово полиция задержала 61-летнего местного жителя, который демонстрировал пенис прохожим. Об этом «Ленте.ру» рассказал в Главном управлении МВД по региону.

В отношении пожилого россиянина составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Ему назначили административный арест на 14 суток. Объяснить причину своих действий он не смог.

В полицию обратилась 18-летняя студентка одного из университетов. Она рассказала, что на бульваре Строителей неизвестный демонстрирует интимные части тела.

Ранее в Санкт-Петербурге на одной из автобусных остановок Красного Села заметили эксгибициониста. Мастурбирующий мужчина попал на видео.