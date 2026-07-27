В Минобороны раскрыли подробности о примененном ВСУ вооружении для атак по России

Минобороны: Силы ПВО за сутки уничтожили 498 беспилотников и пять авиационных бомб ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 498 беспилотников, примененных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Подробности совершенных за сутки атак раскрыли в Министерстве обороны.

Все аппараты относились к самолетному типу. Кроме того, в зоне проведения специальной военной операции (СВО) были уничтожены пять авиационных бомб ВСУ.

По данным оборонного ведомства, всего с начала СВО было сбито 190 438 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 июля средства ПВО уничтожили в небе над Россией 276 украинских беспилотников. Под удар попали 17 российских регионов.