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12:30, 27 июля 2026 (обновлено: 12:41, 27 июля 2026)Россия

В Минобороны раскрыли подробности о примененном ВСУ вооружении для атак по России

Минобороны: Силы ПВО за сутки уничтожили 498 беспилотников и пять авиационных бомб ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 498 беспилотников, примененных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Подробности совершенных за сутки атак раскрыли в Министерстве обороны.

Все аппараты относились к самолетному типу. Кроме того, в зоне проведения специальной военной операции (СВО) были уничтожены пять авиационных бомб ВСУ.

По данным оборонного ведомства, всего с начала СВО было сбито 190 438 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 июля средства ПВО уничтожили в небе над Россией 276 украинских беспилотников. Под удар попали 17 российских регионов.

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