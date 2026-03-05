Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:29, 5 марта 2026Россия

В Петербурге мужчина удовлетворял себя на остановке при пассажирах и попал на видео

Mash: На остановке в Санкт-Петербурге заметили эксгибициониста
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Санкт-Петербурге на одной из автобусных остановок Красного Села заметили эксгибициониста. Мастурбирующий мужчина попал на видео, которое опубликовал канал «Mash на Мойке» в Telegram.

На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как к остановке, в которой находятся две девушки, подходит человек в темной одежде. Отвернувшись и прикрывшись пакетом, он начинает удовлетворять себя.

Чаще всего мужчина появляется рядом с молодыми женщинами. По словам местных жителей, когда эксгибициониста замечают, он начинает преследовать объект интереса, пытаясь об него обтереться.

Ранее в Волгограде 60-летний мужчина удовлетворял себя на глазах у детей и женщин на территории детской областной больницы. Как рассказала одна из горожанок, эксгибициониста замечают по утрам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это истощение в ненужной войне». Почему в США заговорили о расколе в Белом доме и какие проблемы ждут Трампа из-за Ирана?

    Футболист «Краснодара» обвинил фанатов ЦСКА в расизме

    Вернувшаяся из Дубая россиянка описала опыт фразой «сидели до четырех утра в убежище»

    Стало известно о контактах России и Турции по угрозам «Турецкому потоку»

    В России подешевели отечественные машины

    Драка у станции метро в Москве закончилась убийством

    Окровавленную пенсионерку нашли на тротуаре в российском городе

    Иран ударил по американскому военному объекту

    На Украине переговоры с США о покупке дронов у Киева описали одним словом

    Китай отреагировал на перебои с поставками нефти с Ближнего Востока

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok