В Петербурге мужчина удовлетворял себя на остановке при пассажирах и попал на видео

Mash: На остановке в Санкт-Петербурге заметили эксгибициониста

В Санкт-Петербурге на одной из автобусных остановок Красного Села заметили эксгибициониста. Мастурбирующий мужчина попал на видео, которое опубликовал канал «Mash на Мойке» в Telegram.

На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как к остановке, в которой находятся две девушки, подходит человек в темной одежде. Отвернувшись и прикрывшись пакетом, он начинает удовлетворять себя.

Чаще всего мужчина появляется рядом с молодыми женщинами. По словам местных жителей, когда эксгибициониста замечают, он начинает преследовать объект интереса, пытаясь об него обтереться.

Ранее в Волгограде 60-летний мужчина удовлетворял себя на глазах у детей и женщин на территории детской областной больницы. Как рассказала одна из горожанок, эксгибициониста замечают по утрам.