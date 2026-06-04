В МИД рассказали о работе над трибуналом для украинских преступников

Россия прорабатывает возможность создания трибунала над украинскими преступниками. Об этом заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Работа уже идет. Преступления совершаются в зоне юрисдикции российской правовой системы — на конституционных территориях РФ, на прифронтовых территориях», — отметил дипломат.
По его словам, другие государства могли бы выступить гарантами того, что процедура справедливого суда соответствует определенным нормам. Мирошник добавил, что сейчас основная работа идет по линии российских судов.
В мае 36 стран заявили о намерении присоединиться к предлагаемому специальному трибуналу по Украине, соглашение о создании которого было подписано президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе летом 2025 года.
34 европейские государства, а также Австралия, Коста-Рика и Евросоюз заявили, что присоединятся к будущему специальному трибуналу, чтобы привлечь Россию к ответственности. Отмечается, что резолюция, закладывающая основу для создания трибунала, была утверждена министрами иностранных дел стран-участниц Совета Европы (СЕ).