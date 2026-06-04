В МИД рассказали о работе над трибуналом для украинских преступников

Мирощник: РФ приступила к созданию трибунала над украинскими преступниками

Россия прорабатывает возможность создания трибунала над украинскими преступниками. Об этом заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Работа уже идет. Преступления совершаются в зоне юрисдикции российской правовой системы — на конституционных территориях РФ, на прифронтовых территориях», — отметил дипломат.

По его словам, другие государства могли бы выступить гарантами того, что процедура справедливого суда соответствует определенным нормам. Мирошник добавил, что сейчас основная работа идет по линии российских судов.

В мае 36 стран заявили о намерении присоединиться к предлагаемому специальному трибуналу по Украине, соглашение о создании которого было подписано президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе летом 2025 года.

34 европейские государства, а также Австралия, Коста-Рика и Евросоюз заявили, что присоединятся к будущему специальному трибуналу, чтобы привлечь Россию к ответственности. Отмечается, что резолюция, закладывающая основу для создания трибунала, была утверждена министрами иностранных дел стран-участниц Совета Европы (СЕ).