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08:30, 30 июля 2026 (обновлено: 08:31, 30 июля 2026)Бывший СССР

В России рассказали о роковой ошибке солдат ВСУ

Военные ВСУ перепутали позиции ВС России со своими и были ликвидированы
Анастасия Дубова (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили роковую ошибку, перепутав позиции Вооруженных сил (ВС) России со своими. Об этом в силовых структурах рассказали ТАСС.

«Из лесных массивов в районе села Садки группа украинских националистов из состава 68-й отдельной аэромобильной бригады пыталась выйти в направлении своих бывших позиций у Могрицы, где их встретили наши штурмовики», — отметил собеседник агентства.

По его словам, все военные украинской армии были ликвидированы в ходе стрелкового боя.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие оставили позиции и сожгли останки тел сослуживцев в Сумской области. Отмечается, что это произошло в районе Малой Слободки.

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