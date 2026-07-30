В России рассказали о роковой ошибке солдат ВСУ

Военные ВСУ перепутали позиции ВС России со своими и были ликвидированы

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили роковую ошибку, перепутав позиции Вооруженных сил (ВС) России со своими. Об этом в силовых структурах рассказали ТАСС.

«Из лесных массивов в районе села Садки группа украинских националистов из состава 68-й отдельной аэромобильной бригады пыталась выйти в направлении своих бывших позиций у Могрицы, где их встретили наши штурмовики», — отметил собеседник агентства.

По его словам, все военные украинской армии были ликвидированы в ходе стрелкового боя.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие оставили позиции и сожгли останки тел сослуживцев в Сумской области. Отмечается, что это произошло в районе Малой Слободки.

