Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:11, 30 июля 2026Ценности

57-летнюю Светлану Бондарчук заметили на публике в прозрачном платье

57-летняя телеведущая Светлана Бондарчук вышла в свет в прозрачном черном платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @a030aa

Российская телеведущая, модель и бизнесвумен Светлана Бондарчук вышла в свет в откровенном образе. Наряд она показала в сторис на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

57-летняя знаменитость появилась на публике в черном платье, прозрачная ткань которого частично оголяла ее тело. В качестве обуви она выбрала туфли на высокой шпильке. Бондарчук отметила, что посетила фестиваль, программа которого была посвящена музыке, любви и дружбе.

Ранее в июле 56-летнюю Наоми Кэмпбелл заметили на яхте с сумкой за два миллиона рублей. Папарацци запечатлели манекенщицу в бирюзовом пляжном платье и популярных тапках Havaianas. На размещенных кадрах видно, что Кэмпбелл также надела солнцезащитные очки и соломенную шляпу, а в руках она держала сумку модели Kelly Pochette люксового бренда Hermes стоимостью 24 500 долларов (около двух миллионов рублей).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский прокомментировал мощный ночной удар ВС России
    Продавцы стали разочаровываться в интернет-торговле
    Российский посол заявил о необходимости сдерживать НАТО
    Samsung отчиталась о взрывной прибыли
    Неизвестный выиграл крупнейший джекпот 2026 года и получил 63 миллиарда рублей
    В США рассказали о победе России в украинском конфликте
    В российском регионе при падении обломков дронов ВСУ пострадали четыре человека
    57-летнюю Светлану Бондарчук заметили на публике в прозрачном платье
    Стало известно о необычной особенности российских детей
    На Украине пожаловались на пошедшие в серию российские «Бандероли»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok