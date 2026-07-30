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10:08, 30 июля 2026Наука и техника

Запущенный для прямой атаки на спутники России аппарат США начал вращаться

НАСА: Американский аппарат MRV начал вращаться вокруг своей оси
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Northrop Grumman / YouTube

Американский аппарат миссии Mission Robotic Vehicle (MRV), который может использоваться для прямой атаки на спутники противников, начал вращаться вокруг своей оси, что является тревожным сигналом для его работоспособности. Об этом со ссылкой на НАСА пишет Gizmodo.

По данным компании Katalyst Space Technologies, у аппарата Link миссии обнаружены проблемы с системой управления ориентации в трехмерном пространстве, что привело к сбоям со связью со спутником.

В настоящее время специалисты предпринимают попытки остановить вращение космического аппарата.

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Ранее портал TWZ заметил, что аппарат американской компании Northrop Grumman для обслуживания объектов на околоземной орбите, недавно запущенный SpaceX в рамках миссии MRV, может использоваться для прямой атаки на спутники противников.

Издание утверждало, что аналогичные технологии отрабатывают Россия и Китай.

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