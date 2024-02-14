В США сообщили о планах России разместить ядерное оружие в космосе

ABC News: Россия хочет разместить ядерное оружие в космосе

Россия хочет разместить ядерную бомбу в космосе, сообщил ABC News со ссылкой на источники. По данным телеканала, об этом свидетельствуют американские разведданные.

Согласно информации, утверждают источники, Россия хочет вывести в космос ядерное оружие. Речь идет о возможном применении его против спутников, а не о сбросе бомбы на Землю.

Ранее сообщалось, что неназванная серьезная угроза национальной безопасности США может быть связана в Россией и некоей деятельностью в космосе.

В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерная триада России на 95 процентов состоит из современного оружия. В 2022 году этот показатель составлял 91 процент.