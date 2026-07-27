В России называющие себя членами группировки «косого» подростки толпой избивали школьников

V1.RU: В центре Волгограда подростки толпой избивали школьников

В центре Волгограда подростки толпой избивали школьников, называя себя членами некоей преступной группировки. Об этом пишет V1.RU.

В конце июня стало известно об одном из случаев избиения. Очевидцы сообщали, что во дворе дома в российском городе на 15-летнего подростка напали молодые люди, которые назвали себя «старшими с Тракторного» и членами группировки некоего «косого». У пострадавшего была диагностирована черепно-мозговая травма.

Мать пострадавшего рассказала, что у ее сына произошло недопонимание с одной из девочек в его компании — подростки кидали друг в друга семечки, на что школьница обиделась. Она позвала разобраться в ситуации ребят из другой компании, которые приехали в центр из Тракторозаводского района. Когда завязалась драка, она со словами «вы же обещали его не трогать» стала кричать и звать на помощь. Когда к месту подошли сотрудники полиции, участники драки убежали.

«Маратка бил меня в голову кулаками и локтями. В драку подключился еще один, ударил кулаком или ладонью в голову, точно не помню. После этого меня посадили на клумбу, но я падал. Он говорил мне подняться и опять бил. Потом пришли его друзья и тоже стали бить по голове и в живот. Их было три человека», — рассказал один из пострадавших подростков.

Этому случаю предшествовало еще одно жестокое избиение. По данным издания, еще одному мальчику разбили нос и заставили перевести деньги — 200 рублей. А в начале апреля эти же самые «старшие с Тракторного» забили еще одного подростка. Его мать рассказала, что за две недели до произошедшего ее сын разнял драку, за что сразу получил по лицу кулаком, но затем ударивший извинился перед ним и сказал, что «инцидент исчерпан». Однако позднее его «вызвали на разговор».

«Сын думал, что пришел просто поговорить, как ему сказали по телефону. Сын подходит к тому, которого разнимал. Тот начинает наезжать. Подходит товарищ этого парня и начинает толкать сына. Сын падает головой об лавку. Тут сыну ставят в пару другого, якобы ему равного. Мой встал в стойку, тот на него нападает. Все скандируют: "Вали его!" Сын пропускает несколько ударов по голове, падает на землю. Само избиение длилось не больше минуты. [Его бы уже не было], если бы это долго продолжалось», — вспомнила россиянка.

По факту избиения в апреле было возбуждено уголовное дело, которое сейчас рассматривают в суде. Мать избитого в июне мальчика рассказала, что на данный момент собирает доказательства, в том числе видео с камер наблюдения. «Сложилось впечатление, что наши дети толком никому не нужны. Добывать записи с камер пришлось самой», — посетовала собеседница издания.

Ранее в Челябинске подростка жестоко избила толпа молодых людей, один из них сломал пострадавшему нос. Сообщалось, что нападавших было около десяти. Полиция начала разбирательство по факту произошедшего.