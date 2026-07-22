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18:22, 22 июля 2026 (обновлено: 18:38, 22 июля 2026)Россия

Толпа подростков жестоко избила российского школьника и сломала ему нос

В Челябинске толпа подростков избила школьника и сломала ему нос
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

В Челябинске подростка жестоко избила толпа молодых людей, один из ее участников сломал пострадавшему нос. Об этом рассказала мать школьника Татьяна, ее слова приводит портал 74.RU.

По словам женщины, массовая драка произошла 19 июля. За день до этого молодые люди, с которыми ее 15-летний сын не был знаком, угрожали ему и его однокласснику. Когда на следующий день они пересеклись в магазине, завязалась драка.

Татьяна указала, что нападавших было около десяти. После драки у мальчика диагностировали закрытый перелом носа со смещением.

Они добивали моего ребенка, били, безжалостно били ногами, выталкивали его из магазина. Это просто нелюди

Татьянамать пострадавшего школьника

Татьяна написала заявление в полицию. Там отметили, что правоохранители начали устанавливать обстоятельства драки.

Ранее в петербургском Мурино подростки жестоко избили мужчину из-за того, что он сделал им замечание. Потасовка попала на видео — на кадрах видно, как несовершеннолетние наносят удары россиянину, лежащему между двумя автомобилями.

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