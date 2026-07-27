Раскрыты последствия массированной атаки ВСУ на регион России в 700 километрах от границы

Евраев: Ярославская область подверглась массированной атаке ВСУ, ранен один человек

Ярославская область утром в понедельник, 27 июля, подверглась массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Над регионом России, расположенным в 700 километрах от границы, было сбито 40 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в «Макс».

«Сегодня под утро наш регион подвергся массовой атаке вражеских БПЛА. Силами РЭБ и ПВО ликвидированы все 40 беспилотников», — написал глава российского региона.

По его информации, был ранен один человек — у него диагностировали осколочные ранения.

Кроме того, в нескольких домах выбило стекла, есть повреждения личного автотранспорта жителей. «Компенсация будет предоставлена всем пострадавшим», — заверил Евраев.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли по Удмуртии самый массированный удар за последнее время. Регион расположен в 1300 километров от границы с Украиной.