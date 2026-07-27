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11:07, 27 июля 2026Из жизни

Самый привлекательный родственник короля Карла III сделал предложение девушке

Родственник короля Карла III обручился с художницей Элеанор Эксерджян
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Родственник короля Великобритании Карла III Сэмюэл Чатто сделал предложение художнице Элеанор Эксерджян. Об этом сообщает издание The Daily Beast.

Перед помолвкой Чатто, которого журналисты называют самым привлекательным членом королевской семьи, встречался с Эксерджян в течение пяти лет. И ему, и девушке по 29 лет, оба занимаются искусством. Чатто делает изделия из керамики, а Эксерджян пишет картины и снимает фильмы.

Я очень рад сообщить, что мы с Элли обручились. И мы не могли бы быть счастливее. Я сделал предложение, подарив ей кольцо из фарфора, которое изготовил сам

Сэмюэл Чатто
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О помолвке проинформировали короля Карла III. Представитель двора рассказал прессе, монарх очень рад за обоих, а родители жениха и невесты довольны новостью. Свадьбу планируют сыграть весной 2027 года.

Чатто — сын художницы леди Сары Чатто, которая была племянницей королевы Елизаветы II. Он занимает 30-е место в очереди на британский престол, однако не имеет титулов и королевских обязанностей. Эксерджян — дочь искусствоведа Дэвида Эксерджяна, считающегося одним из лучших специалистов по живописи эпохи Возрождения.

Ранее сообщалось, что в Монако итальянская принцесса Мария Каролина Бурбон-Сицилийская попала в аварию, когда ехала на мотоцикле. Она врезалась в стену и ударилась головой.

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