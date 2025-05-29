Итальянская принцесса попала в аварию на мотоцикле

Итальянская принцесса Каролина попала в больницу после аварии на мотоцикле

В Монако итальянская принцесса Мария Каролина Бурбон-Сицилийская попала в аварию, будучи за рулем мотоцикла. Об этом пишет Daily Mail.

21-летняя Мария Каролина рассказала, что врезалась в стену и ударилась головой. «Выжить после такого было ни чем иным, как чудом», — заявила девушка. Сейчас она лежит в больнице с шейным бандажом.

Принцесса отметила, что от смертельной травмы ее спас шлем. Она поделилась фотографиями из больницы в социальных сетях и призвала своих подписчиков быть осторожнее за рулем мотоцикла и всегда надевать средства защиты. Принцесса Каролина также поблагодарила за свое спасение врачей.

Мария Каролина — дочь принца Карло, который претендует на престол Королевства обеих Сицилий — государства, которое больше не существует. Он считается главой итальянской ветви королевского дома Бурбонов Сицилийских. Его супруга герцогиня Камилла — дочь промышленного магната Камилло Крочиани.

Ранее сообщалось, что 87-летнюю королеву Норвегии Соню срочно госпитализировали из-за проблем с дыханием. Представители двора объявили, что теперь королеве Соне «нужно больше отдыха» из-за прогрессирующей болезни легких.

