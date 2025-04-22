Королеву Соню доставили в больницу на вертолете

Королеву Норвегии Соню срочно госпитализировали из-за проблем с легкими

87-летнюю королеву Норвегии Соню срочно госпитализировали из-за проблем с дыханием. Об этом сообщает Daily Mail.

Супругу Харальда V доставили на вертолете в больницу из резиденции в округе Иннландет, где они проводили пасхальные каникулы. Известно, что с 2018 года королева европейской страны страдает фиброзом легких, а в январе из-за проблем с сердцем ей установили кардиостимулятор.

При этом, как отмечает Daily Mail, в начале апреля супруга монарха чувствовала себя хорошо и вместе с ним принимала во дворце президента Исландии.

В марте представители двора объявили, что теперь королеве Соне «нужно больше отдыха» из-за прогрессирующей болезни легких. «Это означает, что изменения в ее официальном графике мероприятий могут происходить быстрее, чем мы привыкли», — говорилось в официальном обращении.

Соня Харальдсен родилась в 1937 году. В 1968-м она вышла замуж за будущего короля Норвегии Харальда V. Он стал правителем страны 17 февраля 1991 года.

Ранее сообщалось, что Дурек Верретт, женившийся на норвежской принцессе Марте Луизе, пожаловался на проблемы со здоровьем из-за нападок прессы. По словам мужчины, называющего себя целителем и шаманом, норвежские журналисты уже шесть лет «очерняют» его.

