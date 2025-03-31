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20:36, 31 марта 2025Из жизни

Женившийся на норвежской принцессе шаман обвинил прессу в своих проблемах со здоровьем

Муж норвежской принцессы шаман Дурек Верретт пожаловался на слабое здоровье
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: @shamandurek

Американец Дурек Верретт, женившийся на норвежской принцессе Марте Луизе, пожаловался на проблемы со здоровьем из-за нападок прессы. Об этом пишет Daily Mail.

По словам Верретта, называющего себя целителем и шаманом, норвежские журналисты уже шесть лет «очерняют» его. «Они рисуют меня в таком ключе, что это вредит моему здоровью, моему характеру, моей репутации, моему бизнесу и людям, которых я люблю — семье и друзьям», — заявил он. Шаман признался, что несколько лет назад потерял пересаженную почку, поэтому три раза в неделю ходит в больницу на диализ. Он подчеркнул, что потрясения, которые он переживает из-за лжи в СМИ, усугубили его и без того слабое здоровье.

Верретт обвинил журнал Se og Hør в том, что тот опубликовал его интимные фотографии без его разрешения и оклеветал его. Журналисты издания утверждали, что шаман изнасиловал клиента по имени Йоаким Бострем. «Я ни на кого не нападал», — опроверг обвинения он.

Как подчеркивает Верретт, все разоблачительные статьи журнала основаны на показаниях его бывших партнеров и друзей. «Это не журналистика», — заявил он. Верретт подчеркнул, что Se og Hør извлекал выгоду из его боли и манипулировал обществом, что не должна делать настоящая журналистика.

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В 2024 году Se og Hør опубликовал показания клиентов целителя, которые обвиняли его в насилии. Один из них утверждал, что во время сеанса Верретт трогал его пенис против его воли. «Казалось, он был полон решимости уговорить меня заняться сексом», — рассказал пострадавший журналистам. По его словам, на одном из сеансов Верретт добился своего и изнасиловал его.

Представители шамана отвергли все обвинения и сообщили, что Бострем раньше был шведским агентом Верретта. По их словам, его уволили за неподобающие отношения с другим сотрудником, и он якобы решил таким образом отомстить бывшему работодателю.

Ранее сообщалось, что норвежская принцесса Марта Луиза третий месяц отказывается платить фирмам, которые работали на ее свадьбе. В местной прессе упоминались как минимум три компании, которые жалуются на неоплаченные счета.

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