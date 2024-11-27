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19:19, 27 ноября 2024Из жизни

Принцесса с мужем-шаманом задолжала миллион крон за роскошную свадьбу

Норвежская принцесса сыграла свадьбу и сбежала, не заплатив миллион крон
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Caroline Veronez / Unsplash

Норвежская принцесса Марта Луиза третий месяц отказывается платить фирмам, которые работали на ее свадьбе. Издание Daily Mail пишет, что она задолжала им более миллиона крон (90 тысяч долларов).

В норвежской прессе упоминается, что как минимум три компании жалуются на неоплаченные счета. В частности, пострадала фирма, предоставлявшая осветительное и звуковое оборудование. Владельцам гостиницы, где останавливались гости свадьбы, потребовались долгие переговоры с менеджером принцессы, чтобы договориться о сумме, которая все же будет выплачена. По словам одного из пострадавших, складывается впечатление, что принцесса сбежала, не заплатив.

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52-летняя норвежская принцесса Марта Луиза сыграла свадьбу 31 августа на берегу скандинавского фьорда Гейрангер. Ее мужем стал 49-летний американец Дурек Верретт, называющий себя целителем и шаманом. На роскошную церемонию, которая продолжалась четыре дня, собрались сотни гостей, в том числе королевские особы и знаменитости. Эксклюзивные права на съемку принцесса продала журналу Hello и видеосервису Netflix.

Ранее сообщалось, что, по утверждению Веретта, его предками были космические ящеры и существа из созвездия Андромеды. Он познакомился с принцессой, когда жил в Лос-Анджелесе, учил голливудских знаменитостей избавляться от рака позитивным отношением к жизни и за деньги изгонял подземных духов, которые, по его мнению, вселяются в женские половые органы после случайного секса.

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