Принцесса с мужем-шаманом задолжала миллион крон за роскошную свадьбу

Норвежская принцесса Марта Луиза третий месяц отказывается платить фирмам, которые работали на ее свадьбе. Издание Daily Mail пишет, что она задолжала им более миллиона крон (90 тысяч долларов).
В норвежской прессе упоминается, что как минимум три компании жалуются на неоплаченные счета. В частности, пострадала фирма, предоставлявшая осветительное и звуковое оборудование. Владельцам гостиницы, где останавливались гости свадьбы, потребовались долгие переговоры с менеджером принцессы, чтобы договориться о сумме, которая все же будет выплачена. По словам одного из пострадавших, складывается впечатление, что принцесса сбежала, не заплатив.
52-летняя норвежская принцесса Марта Луиза сыграла свадьбу 31 августа на берегу скандинавского фьорда Гейрангер. Ее мужем стал 49-летний американец Дурек Верретт, называющий себя целителем и шаманом. На роскошную церемонию, которая продолжалась четыре дня, собрались сотни гостей, в том числе королевские особы и знаменитости. Эксклюзивные права на съемку принцесса продала журналу Hello и видеосервису Netflix.
Ранее сообщалось, что, по утверждению Веретта, его предками были космические ящеры и существа из созвездия Андромеды. Он познакомился с принцессой, когда жил в Лос-Анджелесе, учил голливудских знаменитостей избавляться от рака позитивным отношением к жизни и за деньги изгонял подземных духов, которые, по его мнению, вселяются в женские половые органы после случайного секса.