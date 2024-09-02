Принцесса из Норвегии выходит замуж за шамана с Андромеды. Она говорит с ангелами, а он изгоняет злых духов из кинозвезд

В Норвегии началась свадьба принцессы Марты Луизы и целителя Верретта Дурека

31 августа на берегу скандинавского фьорда Гейрангер состоится громкая и очень странная свадьба. Мужем и женой станут 52-летняя норвежская принцесса Марта Луиза, которая считает себя ясновидящей, и 49-летний американский целитель Дурек Верретт, утверждающий, что его предками были инопланетные ящеры. На церемонию собрались сотни гостей, в том числе королевские особы и знаменитости. По мнению некоторых норвежских политиков, это показывает, что пришло время отменить монархию.

На свадьбу норвежской принцессы и американского шамана съехались более 300 гостей

О помолвке единственной дочери норвежского короля Харальда V и королевы Сони с американским целителем стало известно еще в 2022 году. Дату торжества назначили в прошлом году. Церемония должна была пройти на берегу фьорда, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и продолжаться четыре дня. Обещали, что перед собравшимися выступят певец Стиви Уандер и музыкальная группа Black Eyed Peas.

К четвергу в норвежском городе Олесунн собрались более 300 приглашенных на свадьбу. В их числе, помимо всевозможных инфлюэнсеров и телезвезд, несколько принцев и принцесс — преимущественно из Северной Европы

Среди прочих приехала норвежская наследная принцесса Метте-Марит, старшему сыну которой грозит тюрьма за избиение девушки, шведская принцесса Виктория с мужем Даниэлем и ее брат, принц Карл Филипп с супругой Софией. Из Нидерландов прилетел принц Константин и его жена, принцесса Лаурентин.

В пятницу, 30 августа, гости на корабле отправились в Гейрангер. Перед этим им запретили использовать мобильные телефоны и фотоаппараты, подключаться к социальным сетям. Эксклюзивные права на съемку свадебной церемонии принцесса и шаман продали журналу Hello и видеосервису Netflix.

Фото: Lise Aaserud / NTB / Reuters

Шаман изгонял духов из знаменитостей и говорил, что знал принцессу еще в Древнем Египте

Марта Луиза утверждает, что познакомилась с Вереттом благодаря общей знакомой — лос-анджелесской актрисе и целительнице Миллане Сноу. После одного из сеансов Сноу объявила, что знает только одного человека с такой же сильной энергией, как у принцессы. «Вам двоим нужно встретиться», — сказала она.

В то время Дурек Верретт жил в Лос-Анджелесе и предлагал своим клиентам избавление от болезней, очищение от токсинов и изгнание злых духов. Его услугами пользовались голливудские знаменитости и музыканты: в частности, Гвинет Пэлтроу, Крис Пайн, Розарио Доусон и бывший барабанщик Smashing Pumpkins Джимми Чемберлин.

Шаман учил их избавляться от рака позитивным отношением к жизни и за деньги изгонял подземных духов, которые вселяются в женские половые органы после случайного секса

По словам Марты Луизы, когда она впервые встретила Верретта, то узнала его с первого взгляда. «Так и сказала ему: "Я тебя знаю". Это были мои первые слова», — вспоминала она. Шаман ответил, что они знакомы очень давно, еще с прошлой жизни. «Когда мы вместе, я смотрю на нее и иногда вижу другое лицо, — объяснял он. — И она видит другое лицо у меня. Я помню нас в Древнем Египте. Она была королевой, а я — фараоном».

Перед свадьбой принцесса и шаман опубликовали в соцсети свою монограмму, которая, по их словам, связана с их прошлыми жизнями в Древнем Египте. В монограмму вписан глаз Гора, символизирующий, по объяснению Марты Луизы, защиту от зла, лошади, которые, как писала невеста, «были центральными животными в наших жизнях», и алмаз, изображающий «портал между физической и метафизической реальностями».

Марта Луиза Фото: Stian Lysberg Solum / Reuters

Принцесса учила детей общаться с ангелами, а шаман рассказывал о предках с Андромеды

Дурек Верретт известен своими экстравагантными высказываниями. Среди прочего он утверждал, что является гибридом космической рептилии и существ из созвездия Андромеды. Свои сверхъестественные способности он связывает с прабабушкой — она, по его словам, была знахаркой из Ганы, которая жила сначала на Гаити, а потом в Новом Орлеане.

Связь с духами Верретт почувствовал еще в младенческом возрасте благодаря своей матери. «Она играла на барабанах и учила меня тайнам растений, — рассказывал шаман исландскому журналу Man. — Я впал в транс и увидел своих предков». В 11 лет он стал постигать шаманское мастерство, позже его наставником стала некая Сюзанна фон Радич. Если верить шаману, так звали хорватскую принцессу, которая помогала ему развивать магические таланты.

Верретт не сомневается в том, что миром правят иллюминаты — тайное общество, состоящее политиков, знаменитостей и других известных людей

«В 2021 году он оставил мне серию голосовых сообщений и пытался убедить меня, что иллюминаты существуют», — говорит норвежская журналистка Ингеборг Сеннесет. Шаман не уточнял, можно ли считать иллюминатом его самого.

Хотя Марта Луиза, в отличие от жениха, не хвастается родственниками с Андромеды, у нее тоже непростые отношения с реальностью. В 2007 году она объявила себя ясновидящей и открыла школу, в которой учила детей «подключаться к миру ангелов». Судя по телевизионному сюжету, снятому во время занятий, большую часть времени ученики занимались медитацией.

Незадолго до свадьбы Марта Луиза призналась, что в подростковом возрасте боялась темноты и порой видела следившую за ней фигуру. «Каждую ночь мои няни или родители заглядывали за шторы, отдергивали их и говорили: "Смотри, за занавесками никого нет. Здесь никого нет"», — рассказывала она. Позднее принцесса поняла, что ее мучил призрак нацистского генерала Вильгельма Редиса. Он жил в королевском замке в годы войны и после капитуляции Германии покончил с собой в той самой спальне, которая потом досталась ей.

Фото: Lise Aserud / NTB Scanpix / Reuters

Многие норвежцы осуждают брак принцессы и шарлатана с криминальным прошлым

Норвежцы встретили жениха Марты Луизы в штыки. Проведенный в сентябре 2022 года опрос показал, что после известия о ее помолвке у 17 процентов жителей страны ухудшилось отношение к королевской семье. Кроме того, из-за связи принцессы с американским шаманом несколько общественных и благотворительных организаций отказались от ее покровительства.

Одной из причин было сомнительное прошлое Дурека Верретта. Издание Daily Mail выяснило, что в 19 лет Верретта арестовали в округе Санта-Клара, штат Калифорния, но журналисты не смогли докопаться до причин его ареста. Норвежским СМИ шаман рассказывал, что попал в тюрьму, когда ему было 17 лет. Поводом якобы стал пожар, устроенный гостями его вечеринки.

Перед свадьбой принцесса в очередной раз осудила шумиху в прессе, поднятую из-за арестов Веррета. «Для меня неважно, из богатой он семьи или нет», — написала она в соцсети

Для Марты Луизы подобные скандалы были в порядке вещей. Она неоднократно сталкивалась с критикой: сначала пресса жаловалась, что она пользуется своим титулом для рекламы, потом католическая церковь выражала недовольство организованными ею выступлениями экстрасенса Лизы Уильямс, утверждавшей, что умеет общаться с мертвыми.

Принцесса лишилась права на обращение «ваше высочество» еще 20 лет назад, а в 2022 году ради брака с Дуреком Верреттом окончательно отказалась от полномочий члена королевской семьи. Хотя Марта Луиза сохранила титул, она больше не сможет представлять королевскую семью на официальных мероприятиях. Среди прочего это означает, что ее избранник не сможет называться принцем.