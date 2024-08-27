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21:11, 27 августа 2024Из жизни

Жених норвежской принцессы рассказал о тайном обществе правителей мира

Жених принцессы Марты Луизы рассказал журналистке о тайных правителях мира

Фото: Rune Hellestad / Getty Images

Журналистка Ингеборг Сеннесет заявила, что жених норвежской принцессы Марты Луизы верит в теории заговора об иллюминатах — тайном обществе правителей мира, в которое входят некоторые политики, знаменитости и другие известные люди. Об этом пишет издание Daily Mail.

Марта Луиза выходит замуж за американского шамана Дурека Верретта, известного своими экстравагантными высказываниями. Он предлагает клиентам избавление от болезней, токсинов и злых духов, утверждает, что рак является излечимым заболеванием, которое вызвано нежеланием жить, и считает себя гибридом космической рептилии и существ из созвездия Андромеды. Многие жители Норвегии не одобряют выбор принцессы.

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Ингеборг Сеннесет рассказала, что Верретт пытался связаться с ней несколько лет назад. «В 2021 году он оставил мне серию голосовых сообщений и пытался убедить меня, что иллюминаты существуют, — рассказала журналистка. — Важно, чтобы люди понимали, насколько он на самом деле чокнутый».

Ранее сообщалось, что свадьба Марты Луизы и Дурека Веретта состоится 31 августа. Торжества, которые пройдут в норвежской деревне Гейрангер, будут продолжаться четыре дня. Ожидается, что перед гостями выступят музыкант Стиви Уандер и группа Black Eyed Peas.

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      Олег Парамонов
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