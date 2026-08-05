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07:05, 5 августа 2026 (обновлено: 07:07, 5 августа 2026)Экономика

Назван размер средней пенсии по старости в России

Соцфонд: Средняя пенсия по старости в России составляет 27 224 рубля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Средняя пенсия по старости в России превысила 27,2 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда РФ.

В частности, по состоянию на 1 июля 2026 года средний размер данной пенсии составил 27 224 рубля. Этот показатель учитывает выплаты как работающим, так и неработающим пенсионерам.

Отмечается, что за год сумма выросла примерно на две тысячи рублей. В июле 2025 года пенсионеры получали 25 098 рублей.

Ранее сообщалось, что в 2026 году средний размер пенсии превышает 30 тысяч рублей в 12 регионах России. Еще год назад такой показатель наблюдался только в девяти регионах.

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