Соцфонд: Средняя пенсия по старости в России составляет 27 224 рубля

Средняя пенсия по старости в России превысила 27,2 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда РФ.

В частности, по состоянию на 1 июля 2026 года средний размер данной пенсии составил 27 224 рубля. Этот показатель учитывает выплаты как работающим, так и неработающим пенсионерам.

Отмечается, что за год сумма выросла примерно на две тысячи рублей. В июле 2025 года пенсионеры получали 25 098 рублей.

Ранее сообщалось, что в 2026 году средний размер пенсии превышает 30 тысяч рублей в 12 регионах России. Еще год назад такой показатель наблюдался только в девяти регионах.