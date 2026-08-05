Волейболист-чемпион жестко осудил отказ сборной России участвовать в мировом первенстве

Чемпион Европы Спиридонов осудил отказ сборной России по волейболу участвовать в ЧМ

Чемпион Европы Алексей Спиридонов жестко осудил отказ сборной России по волейболу участвовать в чемпионате мира (ЧМ) 2027 года в Польше. Его слова приводятся в Telegram-канале «Mash на спорте».

По мнению спортсмена, после допуска со стороны Международной федерации волейбола (FIVB) команда должна была ехать на турнир и играть, несмотря на политический фон. Экс-волейболист заявил, что российская сторона поступила неправильно, отказавшись от поездки. Он подчеркнул, что место проведения не должно иметь значения, если сборную уже допустили к соревнованиям.

Ранее мужская сборная России по волейболу отказалась от участия в чемпионате мира 2027 года. Причиной такого решения стало отсутствие гарантий безопасности для российских спортсменов на территории этой страны.

8 июля FIVB допустила до соревнований российские сборные и команды. В заявлении FIVB указано, что решение принято в соответствии с предыдущим постановлением администрации федерации и рекомендациями исполкома Международного олимпийского комитета.