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13:03, 4 августа 2026 (обновлено: 13:04, 4 августа 2026)Спорт

Мужская сборная России по волейболу отказалась от участия в чемпионате мира в Польше

Мужская сборная России по волейболу отказалась от участия в чемпионате мира-2027 в Польше
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Мужская сборная России по волейболу отказалась от участия в чемпионате мира 2027 года в Польше. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Причиной такого решение стало отсутствие гарантий безопасности для российских спортсменов на территории этой страны. «Возможность участия женской сборной России в чемпионате мира рассматривается», — добавили в ВФВ.

В федерации также отметили, что мужская и женская сборные России примут участие в розыгрыше Лиги наций 2027 года. Соответствующее решение приняла Международная федерация волейбола (FIVB).

8 июля FIVB приняла решение допустить до соревнований российские сборные и команды. В заявлении FIVB указано, что решение принято в соответствии с предыдущим решением администрации федерации и рекомендациями исполкома Международного олимпийского комитета.

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