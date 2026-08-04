Мужская сборная России по волейболу отказалась от участия в чемпионате мира в Польше

Мужская сборная России по волейболу отказалась от участия в чемпионате мира-2027 в Польше

Мужская сборная России по волейболу отказалась от участия в чемпионате мира 2027 года в Польше. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Причиной такого решение стало отсутствие гарантий безопасности для российских спортсменов на территории этой страны. «Возможность участия женской сборной России в чемпионате мира рассматривается», — добавили в ВФВ.

В федерации также отметили, что мужская и женская сборные России примут участие в розыгрыше Лиги наций 2027 года. Соответствующее решение приняла Международная федерация волейбола (FIVB).

8 июля FIVB приняла решение допустить до соревнований российские сборные и команды. В заявлении FIVB указано, что решение принято в соответствии с предыдущим решением администрации федерации и рекомендациями исполкома Международного олимпийского комитета.