Глава Чехова Собакин опубликовал кадры последствий атаки ВСУ на город

Пять человек стали жертвами падения беспилотника в промзоне Новоселки в подмосковном Чехова ранним утром во вторник, 4 августа. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Число пострадавших увеличилось с 6 до 10 человек. Шестеро из них доставлены в Чеховскую больницу, двое — в медучреждения Серпухова и Подольска, еще двое после осмотра врачей отказались от госпитализации. Семь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший — в тяжелом состоянии, уточнил Воробьев.

У пострадавших диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки.

Падение дронов привело к пожарам

Из-за падения БПЛА произошло несколько возгораний, наиболее крупное — на складе, также повреждены электроподстанция и административное здание. Открытое горение уже удалось потушить.

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин уточнил, что официальные данные будут обновляться. Кроме того, он показал фото последствий падения дрона в промзоне и около частного дома в деревне Солнышково, где обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль.

Воробьев утром сообщал, что на тот момент военные продолжали отражать атаку, беспилотники фиксировали в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прудском округах. В 08:38 РСЧС объявил об отбое беспилотной опасности на территории Московской области.

Прокуратура Московской области открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА по телефону +7-916-240-31-28. Городские прокуроры работают на местах, координируя действия всех ведомств, чтобы оказать помощь людям, чье имущество пострадало, и поддержать семьи погибших и раненых.

Склад «М.Видео» остановил работу после атаки

Компания «М.Видео» сообщила, что их склад в Чехове остановил работу. Там заверили, что сотрудники компании и товары не пострадали.

«В районе одного из складов в Подмосковье в настоящее время действуют усиленные меры безопасности. Мы сообщим всем партнерам маркетплейса "М.Видео" о возобновлении работы склада после снятия ограничений», — добавили в компании.

Там также уточнили, что пока не принимают поставки на чеховский склад, прося направлять их в Котельники. «[Склад] пока не работает, о сроках возобновления работы дополнительно сообщим. Пока нет точных сроков», — пояснила «М.Видео», призвав «руководствоваться только официальной информацией».

Названо вероятное место запуска БПЛА, атаковавших промзону

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин посчитал, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) летят из Сумской и Черниговской областей, проходя через Брянскую, Тульскую и Калужскую области.

«Соответственно, сначала рубежи дальние идут, их сбивают, потом уже дальнее Подмосковье. То, что прорывается, единицы, это уже здесь сбивают, в Москве. К сожалению, прорвались на этом рубеже несколько единиц, а вообще сотни [беспилотников ВСУ] идут», — сказал Дандыкин.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что ВСУ могли запустить дроны в сторону Подмосковья из Харьковской или Сумской области. Для таких атак, как указал Кнутов, ВСУ чаще всего используют дроны типа FP-1 и «Лютый».