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09:10, 4 августа 2026 (обновлено: 09:21, 4 августа 2026)Россия

Власти рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Подмосковье

Воробьев: Семь пострадавших при атаке ВСУ на Чехов в состоянии средней степени тяжести
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Семь пострадавших при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подмосковный Чехов находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом рассказал в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По информации властей, состояние еще одного раненого медики назвали тяжелым. Воробьев отметил, что у других пострадавших диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, повреждения мягких тканей и грудной клетки.

«Состояние каждого пострадавшего находится на постоянном контроле медиков», — подчеркнул подмосковный губернатор. Он пожелал всем скорейшего выздоровления.

В результате налета дронов в Чехове не выжили пять человек. Воробьев рассказал, что в Подмосковье в результате атаки дронов вспыхнули несколько пожаров. По его сведениям, возгорания произошли в промзоне села Новоселки городского округа Чехов — загорелись склад, административное здание и электроподстанция.

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