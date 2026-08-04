Власти рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Подмосковье

Воробьев: Семь пострадавших при атаке ВСУ на Чехов в состоянии средней степени тяжести

Семь пострадавших при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подмосковный Чехов находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом рассказал в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По информации властей, состояние еще одного раненого медики назвали тяжелым. Воробьев отметил, что у других пострадавших диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, повреждения мягких тканей и грудной клетки.

«Состояние каждого пострадавшего находится на постоянном контроле медиков», — подчеркнул подмосковный губернатор. Он пожелал всем скорейшего выздоровления.

В результате налета дронов в Чехове не выжили пять человек. Воробьев рассказал, что в Подмосковье в результате атаки дронов вспыхнули несколько пожаров. По его сведениям, возгорания произошли в промзоне села Новоселки городского округа Чехов — загорелись склад, административное здание и электроподстанция.