Иран пригрозил США из-за морской блокады

Резаи: Иран создаст серьезные угрозы для военных кораблей США в случае сохранения блокады

Иран создаст серьезные угрозы для американских военных кораблей в случае сохранения морской блокады США. Об этом заявил военный советник верховного лидера Исламской Республики Мохсен Резаи в интервью SNN.

«Если Соединенные Штаты сохранят морскую блокаду, мы создадим серьезные угрозы для американских военных кораблей», — сказал он.

Генерал добавил, что для начала переговоров с США нужно изменение поведения американской стороны. Он уточнил, что выполнение предварительных условий Исламской Республики является признаком изменения поведения США.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал текущие переговоры с Ираном последней возможностью Тегерана заключить сделку с Вашингтоном. Американский лидер добавил, что отмененный удар по Исламской Республике стал бы крупнейшей атакой со времен Второй мировой войны.