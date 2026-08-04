Популярность Windows упала до минимума

Доля Windows среди пользователей со всего мира упала до минимального уровня за год. Об этом сообщает издание Neowin со ссылкой на сервис StatCounter.
Согласно данным сервиса, в июле доля всех версий операционной системы (ОС) от Microsoft снизилась до 28 процентов. Еще в июне она составляла 30 процентов, а в мае — 33 процента. В материале говорится, что рекордная доля Windows была зафиксирована в январе 2026-го (35 процентов), но затем она только падала.
В StatCounter говорится, что Android продолжает оставаться самой популярной ОС в мире — ее доля составляет почти 42 процента. На втором месте располагается Windows, на третьем — iOS (почти 20 процентов). В России ситуацию совсем другая. Здесь Windows, хоть и теряет популярность последние три месяца, сохраняет лидерство — ее доля составляет 64 процента. На втором месте находится Android — почти 20 процентов, на третьем — iOS (10 процентов).
Авторы Neowin отметили, что в марте этого года Windows пережила самое большое месячное падение продаж. Журналисты подчеркнули, что это случилось сразу после выхода обновления 26H1.
Ранее в Microsoft признали, что компьютеры с Windows 11 могут нестабильно работать с 8 гигабайтами оперативной памяти. В компании пообещали исправить эту ситуацию до конца 2026 года.