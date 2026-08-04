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10:39, 4 августа 2026 (обновлено: 10:47, 4 августа 2026)Наука и техника

Популярность Windows упала до минимума

StatCounter: Доля Windows снизилась до 28 процентов — это минимум за 2026 год
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Доля Windows среди пользователей со всего мира упала до минимального уровня за год. Об этом сообщает издание Neowin со ссылкой на сервис StatCounter.

Согласно данным сервиса, в июле доля всех версий операционной системы (ОС) от Microsoft снизилась до 28 процентов. Еще в июне она составляла 30 процентов, а в мае — 33 процента. В материале говорится, что рекордная доля Windows была зафиксирована в январе 2026-го (35 процентов), но затем она только падала.

В StatCounter говорится, что Android продолжает оставаться самой популярной ОС в мире — ее доля составляет почти 42 процента. На втором месте располагается Windows, на третьем — iOS (почти 20 процентов). В России ситуацию совсем другая. Здесь Windows, хоть и теряет популярность последние три месяца, сохраняет лидерство — ее доля составляет 64 процента. На втором месте находится Android — почти 20 процентов, на третьем — iOS (10 процентов).

Авторы Neowin отметили, что в марте этого года Windows пережила самое большое месячное падение продаж. Журналисты подчеркнули, что это случилось сразу после выхода обновления 26H1.

Ранее в Microsoft признали, что компьютеры с Windows 11 могут нестабильно работать с 8 гигабайтами оперативной памяти. В компании пообещали исправить эту ситуацию до конца 2026 года.

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