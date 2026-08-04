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11:36, 4 августа 2026 (обновлено: 11:46, 4 августа 2026)Россия

Стало известно об исчезновении автомобилей бесследно пропавшего в тайге с семьей Усольцева

Aif.ru: Исчезли Mitsubishi и ВАЗ бесследно пропавшего в тайге с семьей Усольцева
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Seth Herald / Reuters

Исчезли автомобили Mitsubishi Outlander и ВАЗ-21102, которые принадлежат бесследно пропавшему в тайге Красноярского края с семьей Сергея Усольцева. Об этом стало известно aif.ru.

Как обратило внимание издание, ранее в деле фигурировало лишь два транспортных средства: Skoda, на которой Усольцевы приехали в поселок Кутурчин и пропали, и Lexus, на котором ездила Ирина Усольцева (его нашли у подъезда дома в Сосновоборске).

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Журналисты выяснили, что у Усольцева был и третий автомобиль, принадлежавший именно ему лично, а не предприятию — японский кроссовер Mitsubishi Outlander. Местонахождение машины на данный момент неизвестно. По информации aif.ru, у Усольцева также был четвертый автомобиль — ВАЗ-21102, который ранее был угнан.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября 2025 года и пропали. Исследователь и друг семьи Валентин Дегтерев предположил, что Усольцевы могут находиться в разных местах.

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