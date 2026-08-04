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11:20, 4 августа 2026 (обновлено: 11:34, 4 августа 2026)Силовые структуры

Военный в Севастополе открыл огонь по сослуживцам и мирным жителям. Четыре человека погибли, четверо ранены

Развожаев: Военный открыл огонь по бойцам и мирным жителям в Севастополе, четверо погибли
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Севастополе военный открыл огонь сначала по сослуживцам, а затем и по мирным жителям.

Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, трагедия произошла в селе Хмельницкое. Погиб один военный, еще один получил ранение. После этого нападавший ранил еще троих человек и убил троих мирных жителей: двоих мужчин в возрасте 71 год и 59 лет и женщину 64 лет.

Развожаев добавил, что стрелок задержан. «На месте происшествия сейчас работают оперативные службы, следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Не распространяйте непроверенные слухи», — уточнил политик, добавив, что врачи делают все возможное для спасения раненых.

Фото: Юрий Лашов / РИА Новости

После стрельбы военный убежал в лес

По данным из чата местных жителей, ЧП произошло ночью 4 августа в районе Хмельницкого и соседнего села Первомайское. «Военный перестрелял своих коллег и убежал в лес», — утверждали очевидцы, добавив, что он находился в соседнем лесу. Жители призывали соседей быть бдительными.

Вероятное имя стрелка — Максим Алистратов, также опубликована его фотография. На данный момент эта информация официально не подтверждена.

В прошлом году срочник застрелил контрактника в Подмосковье

17 октября 2025 года в Наро-Фоминске срочник открыл огонь по сослуживцам на территории воинской части. Собеседник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что в результате стрельбы один человек погиб, были раненые.

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Не исключается, что мотивом преступления стали неуставные отношения. Минобороны позднее уточнило, что на территории подмосковной воинской части 17 октября в ночное время военнослужащий смертельно ранил контрактника. По данным ведомства, солдат в ходе выполнения задачи на наблюдательном посту нарушил правила обращения с оружием. «И смертельно ранил военнослужащего по контракту», — уточнили в Минобороны.

Согласно информации ведомства, стрелявший покончил с собой.

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