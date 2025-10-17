Солдат-срочник открыл огонь в российской воинской части. Что рассказал о произошедшем выживший?

Солдат-срочник расстрелял сослуживцев в воинской части в Подмосковье

Российский военнослужащий срочной службы открыл огонь по сослуживцам в воинской части в Московской области.

Трагедия произошла 17 октября на территории военной части в Наро-Фоминске. Один из раненых позвонил матери. Он рассказал, что солдат-срочник устроил стрельбу.

Женщина вызвала на место происшествия скорую помощь и полицию. Выжившего доставили в больницу с тяжелым ранением.

Раскрыты подробности о стрельбе в воинской части

Собеседник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что в результате стрельбы в военной части в Подмосковье есть жертва и раненые.

По предварительным данным, в результате стрельбы один человек погиб, четверо тяжело ранены

источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

По его информации, стрелявшего задержали военные, к нему никого не подпускают. Не исключается, что мотивом преступления стали неуставные отношения.

Минобороны выступило с заявлением о стрельбе в воинской части в Подмосковье

Министерство обороны (МО) России позднее заявило, что на территории подмосковной воинской части 17 октября в ночное время военнослужащий смертельно ранил контрактника.

По данным ведомства, солдат в ходе выполнения задачи на наблюдательном посту нарушил правила обращения с оружием. «И смертельно ранил военнослужащего по контракту», — уточнили в Минобороны.

Согласно информации МО, стрелявший покончил с собой. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые мероприятия на месте происшествия.

Фото: Стрингер / РИА Новости

Солдат-срочник не выжил во время дежурства в Кремле

16 октября стало известно, что военнослужащий срочной службы не выжил во время дежурства в Кремле.

Утром в четверг ему стало плохо. Во время несения службы на Соборной площади у молодого человека внезапно остановилось сердце. Он служил в одной из силовых структур.

В Москву россиянин приехал из Ростова-на-Дону. Пять дней назад ему исполнилось 19 лет. В семье был единственным сыном. Последний раз солдат выходил на связь с родными 12 октября, после суточного дежурства. Он сказал, что устал и хочет спать.

Отмечалось, что у молодого человека не было заболеваний, препятствовавших прохождению службы. В ходе медкомиссии врачи выявили у него только заболевание ног.