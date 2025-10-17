Российский военнослужащий срочной службы открыл огонь по сослуживцам в воинской части в Московской области.
Трагедия произошла 17 октября на территории военной части в Наро-Фоминске. Один из раненых позвонил матери. Он рассказал, что солдат-срочник устроил стрельбу.
Женщина вызвала на место происшествия скорую помощь и полицию. Выжившего доставили в больницу с тяжелым ранением.
Раскрыты подробности о стрельбе в воинской части
Собеседник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что в результате стрельбы в военной части в Подмосковье есть жертва и раненые.
По предварительным данным, в результате стрельбы один человек погиб, четверо тяжело ранены
По его информации, стрелявшего задержали военные, к нему никого не подпускают. Не исключается, что мотивом преступления стали неуставные отношения.
Минобороны выступило с заявлением о стрельбе в воинской части в Подмосковье
Министерство обороны (МО) России позднее заявило, что на территории подмосковной воинской части 17 октября в ночное время военнослужащий смертельно ранил контрактника.
По данным ведомства, солдат в ходе выполнения задачи на наблюдательном посту нарушил правила обращения с оружием. «И смертельно ранил военнослужащего по контракту», — уточнили в Минобороны.
Согласно информации МО, стрелявший покончил с собой. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые мероприятия на месте происшествия.
Солдат-срочник не выжил во время дежурства в Кремле
16 октября стало известно, что военнослужащий срочной службы не выжил во время дежурства в Кремле.
Утром в четверг ему стало плохо. Во время несения службы на Соборной площади у молодого человека внезапно остановилось сердце. Он служил в одной из силовых структур.
В Москву россиянин приехал из Ростова-на-Дону. Пять дней назад ему исполнилось 19 лет. В семье был единственным сыном. Последний раз солдат выходил на связь с родными 12 октября, после суточного дежурства. Он сказал, что устал и хочет спать.
Отмечалось, что у молодого человека не было заболеваний, препятствовавших прохождению службы. В ходе медкомиссии врачи выявили у него только заболевание ног.