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12:02, 4 июня 2026Россия

Назван способ обезопасить Крым от смертельных ударов ВСУ по поездам

Глава ГС Крыма Константинов: Уничтожение укронацизма — единственный способ обезопаситься
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Уничтожение укронацизма является единственной возможностью обезопасить Крым на фоне смертельных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поездам на полуострове. Этот способ назвал глава Госсовета (ГС) Крыма Владимир Константинов.

По словам парламентария, крымчане всегда знали, что Украина планирует их уничтожать, поэтому защититься они смогут только одним способом: нейтрализовав угрозу из Киева.

Мы всегда знали, что они хотят нас убивать. За наш антифашизм, за наш выбор 2014 года. Это ведь они сказали: Крым будет или украинским, или безлюдным (...) Избавиться от этой угрозы мы можем только в одном случае: при полном и окончательном уничтожении укронацизма

Владимир Константинов

Константинов добавил, что возмездие за удар будет неотвратимым.

Ранее сообщалось, что Украина ударила по электричке, которая ехала по маршруту Азовский — Керчь. Пострадали четыре человека, один из них не выжил. Днем ранее, 3 июня, ВСУ атаковали пассажирский поезд на железнодорожной станции Джанкой в Крыму. Несколько вагонов получили повреждения. Утверждалось, что в результате обстрела есть пострадавшие, в том числе дети.

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