Российского подростка осудят за реакции под постами запрещенной организации

В Кузбассе осудят подростка за финансирование терроризма

В Кузбассе осудят подростка за финансирование терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 205.1 («Финансирование терроризма») УК РФ.

По данным следствия, в период с ноября по декабрь 2025 года 17-летний местный житель финансировал деятельность организации, которая признана в России террористической. Для этого он использовал функцию платной реакции под постами в одном из мессенджеров.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность. Обвиняемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин попал под следствие после изучения запрещенных материалов в интернете.