13:05, 18 мая 2026Силовые структуры

Россиянин попал под следствие после изучения запрещенных материалов в интернете

В Дагестане возбудили дело за приготовление к террористической деятельности
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Дагестане возбудили дело за приготовление к террористической деятельности. Об этом «Ленте.ру» в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 205.1 («Склонение, вербовка или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений террористической направленности») и 30, 223.1 («Приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ») УК РФ.

По данным следствия, подозреваемый разделял идеологию международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России. С декабря 2025 года он на территории Махачкалы занимался вовлечением местных жителей, в том числе несовершеннолетнего, в ее круги.

Также фигурант, используя интернет и один из мессенджеров, изучал способы изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ), после чего приобрел необходимые для изготовления компоненты. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли химические вещества, металлические элементы, электротехнические приспособления и иные предметы.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепления доказательной базы.

Ранее сообщалось, что устроившийся на работу российский студент получил статью о теракте.

