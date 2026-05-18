Европейцы не подписали документы о выделении Украине 90 миллиардов евро

14:09, 18 мая 2026Мир

ЕС не подписал документы о первом транше кредита Украине на 90 миллиардов евро
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mykhaylo Palinchak / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Евросоюз (ЕС) не подписал документы о выделении первого транша кредита Украине на 90 миллиардов евро. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы можем подтвердить, что нам еще предстоит подписать три документа, которые необходимы для выделения кредита. Самым продвинутым на данном этапе можно считать меморандум о взаимопонимании», — цитирует агентство представителя Еврокомиссии Баляша Уйвари.

По словам чиновника, «есть также другие необходимые документы».

Ранее источники журнала Politico рассказали, что ЕС может одобрить условия для предоставления кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро на следующей неделе.

До этого немецкая газета Berliner Zeitung написала, что коррупционный скандал на Украине поставил под угрозу выделение кредита.

