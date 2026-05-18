Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:45, 18 мая 2026Бывший СССР

Украину уличили в попытках надавить на Россию через олигархов

Пинчук уличил Киев в попытках надавить на Россию через олигархов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Доктор политических наук, первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики (ДНР), политический обозреватель Андрей Пинчук уличил Украину в попытках надавить на Россию через олигархов. Его мнение приводится в материале «Царьграда».

Комментируя недавнюю массированную атаку дронов на Москву, эксперт указал, что ключевым направлением была Рублевка. По словам Пинчука, запуская беспилотники по данному району, Киев хотел надавить на олигархат, «чтобы он, в свою очередь, оказал давление на руководство России для недопущения ударов по украинскому руководству, центрам принятия решений».

При этом, заметил обозреватель, олигархи являются лишь «объектом запугивания», а наиболее пострадавшей стороной будет общество. «Это классическая технология террористического воздействия, когда (...) страдают случайные люди, но конечной целью является власть, которая должна принять выгодные или нужные террористу решения», — отметил Пинчук и призвал признать Украину террористическим государством.

Ранее стало известно, что в ночь с 16 на 17 мая дежурные средства ПВО уничтожили 556 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Утром 17 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице сбито больше 130 беспилотников. В результате отражения атаки украинских дронов их обломки упали на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) жертвами стали три человека. Еще пятеро пострадали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России указали на происхождение атаковавших Москву дронов

    На Западе забеспокоились из-за укрепления отношений России и Китая

    Популярные препараты связали со снижением риска смерти от рака

    Москвичам рассказали об изменившихся грозах

    В России попробуют продать национализированную компанию в два раза дешевле

    В Раде указали на украинскую армию «мepтвыx душ» на одном направлении

    Люди в масках записали угрозы Пашиняну со словами «ты должен ответить»

    Женщина отбилась от напавшего на нее крокодила и выжила

    Названы возможные последствия для выругавшегося матом на совещании российского чиновника

    В Армении возбудили дело из-за угроз Пашиняну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok