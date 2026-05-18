Пинчук уличил Киев в попытках надавить на Россию через олигархов

Доктор политических наук, первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики (ДНР), политический обозреватель Андрей Пинчук уличил Украину в попытках надавить на Россию через олигархов. Его мнение приводится в материале «Царьграда».

Комментируя недавнюю массированную атаку дронов на Москву, эксперт указал, что ключевым направлением была Рублевка. По словам Пинчука, запуская беспилотники по данному району, Киев хотел надавить на олигархат, «чтобы он, в свою очередь, оказал давление на руководство России для недопущения ударов по украинскому руководству, центрам принятия решений».

При этом, заметил обозреватель, олигархи являются лишь «объектом запугивания», а наиболее пострадавшей стороной будет общество. «Это классическая технология террористического воздействия, когда (...) страдают случайные люди, но конечной целью является власть, которая должна принять выгодные или нужные террористу решения», — отметил Пинчук и призвал признать Украину террористическим государством.

Ранее стало известно, что в ночь с 16 на 17 мая дежурные средства ПВО уничтожили 556 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Утром 17 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице сбито больше 130 беспилотников. В результате отражения атаки украинских дронов их обломки упали на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) жертвами стали три человека. Еще пятеро пострадали.