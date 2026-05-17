ВСУ выпустили более 130 беспилотников по Московскому региону. Дроны упали на жилые дома, несколько человек погибли под завалами

За последние сутки на подлете к Москве сбито больше 130 беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб работают на местах происшествий.

Собянин также сообщил, что в результате отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обломки дронов упали на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Он уточнил, что предприятие работает в штатном режиме.

В основном, возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена. Повреждено три дома Сергей Собянин Мэр Москвы

В Подмосковье погибли несколько человек

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилые дома погибли три человека, еще пятеро пострадали. Он рассказал, что еще одного ищут под завалами.

Химки (мкр. Старбеево) — в результате попадания БПЛА в частный дом погибла женщина. Еще один человек находится под завалами. На месте работают спасатели и все оперативные службы (...) Двое мужчин погибли в деревне Погорелки (Мытищи). Там обломки БПЛА попали в строящийся дом Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья

Также известно, что в Красногорске дрон ударил по многоэтажному зданию в Путилкове, а в Истре беспилотники повредили дом в Дедовске и шесть коттеджей в Агрогородке. В Субботине под Наро-Фоминском после падения БПЛА загорелся участок, по предварительным данным, пострадавших нет.

Также были атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах. «На всех адресах продолжают работу пожарные, сотрудники МЧС, полиции и администраций», — сообщил Воробьев. Губернатор добавил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая помощь.

Россия нанесла мощный удар по энергетической инфраструктуре ВСУ

13 мая ВС РФ нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины сразу в нескольких областях. По словам военкора Александра Коца, фиксировались поражения объектов энергетики и военно-промышленного комплекса (ВПК).

Российская армия атаковала украинские объекты в Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Львовской, Волынской, Харьковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой, Черновицкой, Кировоградской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Черкасской, Одесской, Полтавской, Днепропетровской, Закарпатской областях.

ВС России ударили по складам дронов и ракет противовоздушной обороны, а также снарядов для украинской армии. Ктоме того, был атакован порт в Одессе, электроподстанция в Полтаве, объекты военной инфраструктуры и магистральный газопровод в Кривом Роге, инфраструктура в Харьковской области.

По данным Telegram-канала «Военкоры русской весны», в небе над Украиной к утру 13 мая пролетели около 200 российских беспилотников «Герань».

Эксперты канала «Военный осведомитель» считают, что целью этой рассредоточенной атаки может быть попытка истощения украинского ПВО перед более масштабным ракетным ударом.

Раскрыта ключевая задача ВС России на май и лето

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что ключевая задача ВС РФ на май и лето — взятие Донбасса под полный контроль.

У нас остается самое главное — это славянско-краматорская агломерация со всеми поселками, городами: Славянск, Краматорск, Константиновка, где уже идут бои. Дальше, если на север пойти, там Красный Лиман и Светогорск. Если немножко выйти в сторону Запорожской области и Днепропетровской, то Доброполье — еще один важный город Василий Дандыкин Военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Эксперт подчеркнул, что на этом направлении ожидаются очень жесткие бои. По его словам, на территории Донбасса много укрепрайонов ВСУ. Поэтому работы для ВС России будет много, сказал он.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для открытия полноформатных мирных переговоров с Украиной президент Владимир Зеленский должен вывести Вооруженные силы Украины из Донбасса.