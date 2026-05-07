Зеленский не рекомендовал иностранным гостям посещать Москву 9 мая

Россия объявила перемирие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в честь празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В Министерстве обороны РФ сообщили, что режим прекращения огня будет действовать с 00:00 8 мая до 10 мая.

По данным оборонного ведомства, в указанный период российские военнослужащие на передовой полностью прекратят боевые действия. Будут приостановлены удары ракетными войсками и артиллерией, а также высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования. Кроме того, бойцы Российской армии перестанут запускать ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) и объектам на территории республики.

Российская сторона призвала украинскую последовать ее примеру и пригрозила жесткими ответными действиями в случае попыток сорвать праздничные мероприятия в честь 9 Мая. За провокациями последует массированный ракетный удар по центру Киева, предупредили российские военные. «Адекватный ответ» также будет за несоблюдение перемирия в зоне СВО и нанесение ударов по территории РФ, уточнили они.

Минобороны призвало жителей Киева покинуть город

Российское оборонное ведомство также напомнило мирным украинцам и сотрудникам иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть Киев.

К этому же ранее в четверг, 7 мая, призвал помощник президента России Юрий Ушаков. «Вчера наш МИД нотой в адрес всех аккредитованных в России дипломатических миссий и представительств еще раз обратился к властям зарубежных стран и руководству международных организаций с настоятельным призывом с максимальной ответственностью отнестись к заявлению Минобороны и обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и иных представительств, а также своих граждан», — сказал он.

Зеленский в ответ призвал иностранных лидеров не находиться в Москве 9 мая

Примерно через 20 минут после того, как Минобороны РФ опубликовало информацию с новыми подробностями перемирия, президент Украины Владимир Зеленский выложил в Telegram-канале пост, касающийся 9 Мая.

Украинский лидер отметил, что не понимает желания некоторых иностранных лидеров прилететь на праздничные мероприятия в Москву. Он заявил, что не рекомендует представителям других стран находиться в российской столице в это время.

Есть обращения от некоторых государств, близких к России, о том, что их представители собираются прибыть в Москву 9 мая. Странное желание… в эти дни. Мы не рекомендуем Владимир Зеленский президент Украины

Известно, что посетить Москву в День Победы собираются президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, лидер Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, глава Южной Осетии Алан Гаглоев, председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой, президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран и его предшественник на этом посту Милорад Додик.

