В Кремле призвали эвакуировать людей из Киева

Ушаков призвал эвакуировать граждан из Киева на фоне предупреждения Минобороны

Украинские власти должны эвакуировать из Киева гражданское население и персонал дипломатических представительств на фоне заявлений Минобороны России об ответном ударе в случае атаки на Москву в День Победы. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Вчера наш МИД нотой в адрес всех аккредитованных в России дипломатических миссий и представительств еще раз обратился к властям зарубежных стран и руководству международных организаций с настоятельным призывом с максимальной ответственностью отнестись к заявлению Минобороны и обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и иных представительств, а также своих граждан», — сказал он.

Ранее Минобороны России пообещало нанести удар по Киеву в случае попыток срыва празднования 9 Мая Вооруженными силами Украины (ВСУ). Оборонное ведомство также обратилось к гражданскому населению Киева с призывом покинуть город.