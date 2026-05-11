Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:34, 11 мая 2026Мир

Нетаньяху захотел отказаться от военной помощи США

Нетаньяху захотел постепенно свести к нулю военную помощь от США
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху захотел насовсем отказаться от военной помощи государству со стороны Соединенных Штатов. Об этом он заявил 10 мая в интервью CBS News.

«Я хочу постепенно свести к нулю финансовую составляющую нашего [с США] военного сотрудничества», — подчеркнул израильский премьер.

В материале уточняется, что Тель-Авив получает от Вашингтона порядка 3,8 миллиарда долларов помощи в год. По словам Нетаньяху, этот объем необходимо начать сокращать уже сегодня. Он прогнозирует, что полный отказ от американской поддержки возможен в течение следующих десяти лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Совершенно неприемлемо!» Трампу не понравился ответ Ирана на предложение США. Какие условия выдвинул Тегеран?

    В России предложили сделать платные дороги бесплатными для некоторых граждан

    В России оценили способность США забрать иранский уран без согласия

    Пассажиры электросудов в Москве совершили более 3,5 млн поездок

    Ушедший в отставку министр обороны Латвии устроил скандал

    Нетаньяху захотел отказаться от военной помощи США

    В МИД сообщили об активном возвращении соотечественников в Россию

    Нетаньяху высказался о прекращении борьбы с «Хезболлах» ради мира с Ираном

    Гинеколог из Воронежа перестал быть главой администрации президента Сирии

    Озвучены неутешительные прогнозы по мировой нефтепереработке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok