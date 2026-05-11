Нетаньяху захотел отказаться от военной помощи США

Нетаньяху захотел постепенно свести к нулю военную помощь от США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху захотел насовсем отказаться от военной помощи государству со стороны Соединенных Штатов. Об этом он заявил 10 мая в интервью CBS News.

«Я хочу постепенно свести к нулю финансовую составляющую нашего [с США] военного сотрудничества», — подчеркнул израильский премьер.

В материале уточняется, что Тель-Авив получает от Вашингтона порядка 3,8 миллиарда долларов помощи в год. По словам Нетаньяху, этот объем необходимо начать сокращать уже сегодня. Он прогнозирует, что полный отказ от американской поддержки возможен в течение следующих десяти лет.