Иран посчитал затраты США на военную операцию

Глава МИД Ирана Аракчи: Военная операция в регионе обошлась США в $100 млрд

Военная операция США в Иране обошлась Вашингтону в 100 миллиардов долларов. Американские затраты на боевые действия подсчитал в социальной сети X глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

«Авантюра Нетаньяху стоила США непосредственно 100 миллиардов долларов», — заявил дипломат.

Он отметил, что Пентагон обманывает по поводу уровня трат США на войну, занижая реальные цифры в четыре раза.

Ранее Аракчи заявил, что все государства мира и ООН должны привлечь США и Израиль к ответственности за нападение на Исламскую Республику. Он назвал военную агрессию США и Израиля против Ирана «вопиющим преступлением».