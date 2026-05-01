Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:38, 1 мая 2026Мир

Иран посчитал затраты США на военную операцию

Глава МИД Ирана Аракчи: Военная операция в регионе обошлась США в $100 млрд
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: U.S. Navy / Handout via Reuters

Военная операция США в Иране обошлась Вашингтону в 100 миллиардов долларов. Американские затраты на боевые действия подсчитал в социальной сети X глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

«Авантюра Нетаньяху стоила США непосредственно 100 миллиардов долларов», — заявил дипломат.

Он отметил, что Пентагон обманывает по поводу уровня трат США на войну, занижая реальные цифры в четыре раза.

Ранее Аракчи заявил, что все государства мира и ООН должны привлечь США и Израиль к ответственности за нападение на Исламскую Республику. Он назвал военную агрессию США и Израиля против Ирана «вопиющим преступлением».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Иран посчитал затраты США на военную операцию

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok