МИД Ирана призвал привлечь США и Израиль к ответственности за нападение на страну

Все государства и ООН должны привлечь США и Израиль к ответственности за нападение на Исламскую Республику. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Об этом пишет ТАСС.
Он назвал военную агрессию США и Израиля против Ирана «вопиющим преступлением» против мира и международной безопасности.
«Аракчи подчеркнул обязанность всех государств и ООН привлечь агрессоров к ответственности и наказать виновных и организаторов совершенных преступлений», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поприветствовал двухнедельное перемирие между США и Ираном.