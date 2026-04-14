МИД Ирана призвал привлечь США и Израиль к ответственности за нападение на страну

22:44, 14 апреля 2026Мир

Аракчи призвал привлечь США и Израиль к ответственности за нападение на Иран
Марина Совина (ночной редактор)

Все государства и ООН должны привлечь США и Израиль к ответственности за нападение на Исламскую Республику. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Об этом пишет ТАСС.

Он назвал военную агрессию США и Израиля против Ирана «вопиющим преступлением» против мира и международной безопасности.

«Аракчи подчеркнул обязанность всех государств и ООН привлечь агрессоров к ответственности и наказать виновных и организаторов совершенных преступлений», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поприветствовал двухнедельное перемирие между США и Ираном.

