Раскрыты неизвестные детали о часах для Путина

«Лента.ру»: Императорская Петергофская фабрика добавит в новые часы для Путина календарь

Представители Императорской Петергофской фабрики раскрыли неизвестные детали о часах для президента России Владимира Путина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На стенде бренда «Ленте.ру» рассказали, что в новой модели часов для российского лидера останется черный агат. Кроме того, в них добавят специальный календарь для президента. Других подробностей о новом изделии участники форума не назвали.

В ноябре 2025 года у министра спорта Михаила Дегтярева заметили часы как у Путина. Дегтярев вышел в свет с часами производства «Императорской Петергофской Фабрики». По данным издания, чиновник начал носить аналогичную модель часов после заседания Совета по спорту в Самаре, которое проводил Путин, а сам министр выступал там основным докладчиком.

ПМЭФ проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики.