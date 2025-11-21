Ценности

Министра спорта Михаила Дегтярева заметили в часах как у Путина

Министр спорта Михаил Дегтярев вышел в свет в часах как у Владимира Путина
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министра спорта России и главу Олимпийского комитета страны (ОКР) Михаила Дегтярева заметили в часах как у президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Life.

Дегтярев вышел в свет с часами производства «Императорской Петергофской Фабрики». По данным издания, общественный деятель начал носить аналогичную модель часов после заседания Совета по спорту в Самаре, которое проводил Путин, а сам министр выступал там основным докладчиком.

Известно, что такие часы выпускаются тиражом не более 40 экземпляров в год. При этом значительная часть изделий изготавливается в формате подарочных и сувенирных вещей к знаковым государственным событиям и поводам. Главным часовщиком производства является эксперт из Франции, но хронографы собираются из деталей российского производства.

В октябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на подаренные властям США конфеты с цитатами Путина. Представитель Кремля рассказал, что фразу «Своих не бросаем» на одной из оберток выбрал лично представитель президента России Кирилл Дмитриев.

