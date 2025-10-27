Песков отреагировал на подаренные властям США конфеты с цитатами Путина

Песков: Подарить властям США конфеты с цитатами Путина — инициатива Дмитриева

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на конфеты с цитатами главы государства, которые были подарены властям США. Его комментарий публикует РИА Новости.

Известно, что конфеты с различными цитатами американским коллегам на встречах в Нью-Йорке преподнес специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев. Так, на одной из оберток была размещена цитата Путина «Своих не бросаем». По словам Пескова, это был личный выбор Дмитриева.

Ранее Дмитриев в интервью американскому телеканалу сообщил, что Москва, Вашингтон и Киев близки к дипломатической договоренности. Он добавил, что Россия хочет не прекращения огня, а окончательного разрешения конфликта.