Песков отреагировал на подаренные властям США конфеты с цитатами Путина

Песков: Подарить властям США конфеты с цитатами Путина — инициатива Дмитриева
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на конфеты с цитатами главы государства, которые были подарены властям США. Его комментарий публикует РИА Новости.

Известно, что конфеты с различными цитатами американским коллегам на встречах в Нью-Йорке преподнес специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев. Так, на одной из оберток была размещена цитата Путина «Своих не бросаем». По словам Пескова, это был личный выбор Дмитриева.

Ранее Дмитриев в интервью американскому телеканалу сообщил, что Москва, Вашингтон и Киев близки к дипломатической договоренности. Он добавил, что Россия хочет не прекращения огня, а окончательного разрешения конфликта.

