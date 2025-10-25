Спецпредставитель Путина заявил о близости России и Украины к завершению конфликта

Дмитриев: Россия, США и Украина близки к дипломатической договоренности

Россия и Украина близки к завершению конфликта. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев в интервью американскому телеканалу CNN.

Дмитриев отметил, что Россия «хочет не прекращения огня, а окончательного разрешения конфликта». По его словам, прекращение огня является временным решением и может быть нарушено.

«Я считаю, что Россия, США и Украина близки к дипломатической договоренности», — добавил спецпредставитель российского президента.

В ходе интервью Дмитриев также анонсировал саммит Россия — США. Глава РФПИ уточнил, что встреча Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа была перенесена, а не отменена.

23 октября Трамп заявил об отмене встречи с российским президентом в Будапеште. Как объяснил американский лидер, у него сложилось впечатление, что стороны не достигнут нужной цели. При этом он добавил, что саммит состоится в будущем. Путин, комментируя слова коллеги, отметил, что речь может идти лишь о переносе встречи.