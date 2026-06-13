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06:45, 13 июня 2026Интернет и СМИ

Россиян предупредили о фиктивной семейной выплате от мошенников

Мошенники стали рассылать сообщения о фиктивной семейной выплате
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Мошенники стали рассылать россиянам сообщения о фиктивной семейной выплате, после чего под угрозой «сгорания» средств выманивают у жертв код из СМС. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка».

«Мошенники запускают волну звонков, рассылку СМС и распространения фишинговых ссылок, визуально копирующих портал госуслуг или Социального фонда России. Жертвам (родителям) сообщают, что им одобрена “новая ежегодная семейная выплата”», — рассказали в «Мошеловке», отметив, что мошенническая схема нацелена на семьи с двумя и более детьми.

Ранее в июне мошенники открыли охоту на сдавших ЕГЭ выпускников. Киберпреступники решили нажиться на школьниках, которые ищут сайты для проверки баллов ЕГЭ и ОГЭ и подачи апелляции в случае недовольства результатами.

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