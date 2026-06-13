Россиян предупредили о фиктивной семейной выплате от мошенников

Мошенники стали рассылать сообщения о фиктивной семейной выплате

Мошенники стали рассылать россиянам сообщения о фиктивной семейной выплате, после чего под угрозой «сгорания» средств выманивают у жертв код из СМС. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка».

«Мошенники запускают волну звонков, рассылку СМС и распространения фишинговых ссылок, визуально копирующих портал госуслуг или Социального фонда России. Жертвам (родителям) сообщают, что им одобрена “новая ежегодная семейная выплата”», — рассказали в «Мошеловке», отметив, что мошенническая схема нацелена на семьи с двумя и более детьми.

Ранее в июне мошенники открыли охоту на сдавших ЕГЭ выпускников. Киберпреступники решили нажиться на школьниках, которые ищут сайты для проверки баллов ЕГЭ и ОГЭ и подачи апелляции в случае недовольства результатами.