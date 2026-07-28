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06:35, 28 июля 2026 (обновлено: 07:01, 28 июля 2026)Интернет и СМИ

В Британии оценили удары ВС России по Киеву

Меркурис: ВС России усиливают удары ракетами и дронами по Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России усиливают удары дронами и ракетами по Украине, в том числе по Киеву. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире на YouTube.

«Русские продолжают наносить массированные удары ракетами и беспилотниками по территории Украины. (...) Русские атакуют военно-промышленные объекты в Киеве. И их удары, похоже, приближаются к центру города, где, вероятно, расположены по крайней мере некоторые центры принятия решений», — оценил Меркурис.

По его словам, российские удары не хаотичны, а носят системный характер.

Ранее появились кадры, как ВС России ударом беспилотного летательного аппарата «Герань-4 сикер» поразили логистический центр Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровске.

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