Меркурис: ВС России усиливают удары ракетами и дронами по Украине

Вооруженные силы (ВС) России усиливают удары дронами и ракетами по Украине, в том числе по Киеву. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире на YouTube.

«Русские продолжают наносить массированные удары ракетами и беспилотниками по территории Украины. (...) Русские атакуют военно-промышленные объекты в Киеве. И их удары, похоже, приближаются к центру города, где, вероятно, расположены по крайней мере некоторые центры принятия решений», — оценил Меркурис.

По его словам, российские удары не хаотичны, а носят системный характер.

Ранее появились кадры, как ВС России ударом беспилотного летательного аппарата «Герань-4 сикер» поразили логистический центр Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровске.